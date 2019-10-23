Дибала прокомментировал дубль в ворота "Локомотива" в матче Лиги Чемпионов

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Дибала прокомментировал дубль в ворота "Локомотива" в матче Лиги Чемпионов

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о результатах команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом" (2:1). Отметим, что футболист забил голы на 77-й и 79-й минутах встречи.

"Мне необходимы были эти голы. Наша команда добилась хорошего результата. У нас были проблемы, но команда достаточно опытная, чтобы сохранять спокойствие и найти выход", - цитирует Football Italia Дибалу

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в активе 7 баллов. У "Локомотива" 3 позиция.

6 ноября "старая сеньора" сыграет с "железнодорожниками" в Москве в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.

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