Дибала прокомментировал дубль в ворота "Локомотива" в матче Лиги Чемпионов
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о результатах команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом" (2:1). Отметим, что футболист забил голы на 77-й и 79-й минутах встречи.
"Мне необходимы были эти голы. Наша команда добилась хорошего результата. У нас были проблемы, но команда достаточно опытная, чтобы сохранять спокойствие и найти выход", - цитирует Football Italia Дибалу
"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в активе 7 баллов. У "Локомотива" 3 позиция.
6 ноября "старая сеньора" сыграет с "железнодорожниками" в Москве в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4