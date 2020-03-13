Дибала прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не подтвердил слухи об обнаружении у него смертельно опасного коронавируса.

"Всем привет. Хочу подтвердить, что я в порядке и нахожусь сейчас в добровольной изоляции. Спасибо всем за сообщения. Надеюсь, что у вас всё хорошо", - написал звёздный аргентинец в твиттере.

Напомним, что 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса" находятся в изоляции после выявления коронавируса у защитника Даниэле Ругани.

26-летний Дибала в текущем сезоне провёл за "зебр" 34 матча, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

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