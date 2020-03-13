Дибала прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не подтвердил слухи об обнаружении у него смертельно опасного коронавируса.
"Всем привет. Хочу подтвердить, что я в порядке и нахожусь сейчас в добровольной изоляции. Спасибо всем за сообщения. Надеюсь, что у вас всё хорошо", - написал звёздный аргентинец в твиттере.
Напомним, что 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса" находятся в изоляции после выявления коронавируса у защитника Даниэле Ругани.
26-летний Дибала в текущем сезоне провёл за "зебр" 34 матча, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: "Ювентус" отреагировал на слухи о выявлении коронавируса у Дибалы. | http://soccernews.ru
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|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|Фиорентина
|26
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|Удинезе
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|19
|СПАЛ
|26
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