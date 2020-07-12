Дибала прокомментировал ничейный матч "Ювентуса" с "Аталантой"

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Дибала прокомментировал ничейный матч "Ювентуса" с "Аталантой"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в твиттере высказался по поводу ничейного матча 32-го тура Серии А с "Аталантой" (2:2).

"Тяжелая игра, но это шаг вперед", - написал аргентинец.

В составе "старой синьоры" дважды с пенальти отличился Криштиану Роналду. У гостей голы забивали Дуван Сапата и Роман Малиновский.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.

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