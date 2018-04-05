Дибала прокомментировал разгромное поражение "Ювентуса" "Реалу"

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Дибала прокомментировал разгромное поражение "Ювентуса" "Реалу"Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала дал комментарий разгромному поражению своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов от мадридского "Реала".

"Поражения - это всегда плохо, они приносят боль, даже когда они случаются в матчах против таких сильных команд и чемпионов. Но теперь нам нужно двигаться вперед: жертвовать собой, демонстрировать силу и страсть, продолжать прогрессировать каждый день. Спасибо всем, кто поддерживал меня, вы - в моем сердце", - написал аргентинский нападающий в своем инстаграме.

Напомним, "Ювентус" определился с альтернативой Гризманну. | soccernews.ru

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