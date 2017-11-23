Дибала прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны"
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал слухи о возможном уходе ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси из своего клуба.
"Месси решит свое будущее вместе со своим окружением. Мне нечего сказать по этому поводу. Могу только отметить, что было бы странно видеть его в другой футболке после стольких лет игры в одной команде", - цитирует 24-летнего аргентинца BeIN Sport.
Напомним, Дибала назвал своих кумиров. | soccernews.ru
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|Команда
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|Вильярреал
|12
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|Реал Сосьедад
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|Бетис
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|Леганес
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|Хетафе
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|Леванте
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|Сельта Виго
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|Атлетик Бильбао
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|Депортиво Ла-Корунья
|12
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|Эйбар
|11
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|Лас Пальмас
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