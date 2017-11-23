Дибала прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал слухи о возможном уходе ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси из своего клуба.

" Месси решит свое будущее вместе со своим окружением. Мне нечего сказать по этому поводу. Могу только отметить, что было бы странно видеть его в другой футболке после стольких лет игры в одной команде ", - цитирует 24-летнего аргентинца BeIN Sport.

Напомним, Дибала назвал своих кумиров. | soccernews.ru