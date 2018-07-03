Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала прокомментировал свой дебют на Чемпионатах Мира.

Так, в своем инстаграме 24-летний нападающий написал: " Это был мой первый Чемпионат Мира, большие эмоции. Жаль, что он сложился не так, как мы все ожидали. В любом случае я хочу поблагодарить всех тех, кто сопровождал нас и поддерживал с первого момента в России и до конца, кто делал это из своего дома, на площадях, в школах или на рабочих местах. Болейте за Аргентину! ".

Всего на мундиале в России Дибала сыграл 22 минуты.

Напомним, Гари Невилл раскритиковал игру двух футболистов сборной Аргентины на ЧМ. | soccernews.ru