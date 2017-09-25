Дибала прокомментировал свою высокую результативность в стартовых турах Серии А

Теги пауло дибалаювентус

Дибала прокомментировал свою высокую результативность в стартовых турах Серии АФорвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал свою высокую результативность в стартовых турах Серии А.

"Мои голы - это хорошо, но главное - выиграть трофеи с командой. Мы хотим достичь конца пути во всех трех турнирах, в которых команда принимает участие", - цитирует 23-летнего нападающего FootMercato.

Отметим, что в шести стартовых турах Серии А Дибала забил 10 мячей.

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