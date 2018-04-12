Дибала прокомментировал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов.

Так, в своем твиттере 24-летний нападающий "старой синьоры" написал: "После сегодняшнего вечера я горжусь больше, чем когда-либо, тем, что являюсь частью этой команды".

Напомним, ответный матч с мадридским "Реалом" аргентинец пропускал по причине своего удаления в первой игре.

Не пропустите: Буффон подвел итог двухматчевому противостоянию с "Реалом". | soccernews.ru