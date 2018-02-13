Дибала пропустит матч с "Тоттенхэмом"

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Как сообщает Football Italia, тренерский штаб "бьянконери" не включил аргентинца в заявку на эту игру, несмотря на то, что футболист накануне вернулся к полноценным тренировкам.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru