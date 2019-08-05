Форвард Пауло Дибала прошёл медицинский осмотр в "Ювентусе". Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Напомним, что "Ювентус" планировал обменять Дибалу на форварда "МЮ" Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 игры, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.

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