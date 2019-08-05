Дибала прошёл медицинский осмотр в "Ювентусе"

Теги пауло дибалаювентусманчестер юнайтед

Дибала прошёл медицинский осмотр в "Ювентусе"

Форвард Пауло Дибала прошёл медицинский осмотр в "Ювентусе". Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Напомним, что "Ювентус" планировал обменять Дибалу на форварда "МЮ" Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 игры, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.

Читайте также: СМИ: Дибала обиделся на "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о переходе Тиля

"Спартак" объявил о переходе Тиля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов