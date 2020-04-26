Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что у него нет проблем во взаимоотношениях с португальским форвардом команды Криштиану Роналду.

"Когда он перешел в "Ювентус", то я рассказал Роналду, что его ненавидят в Аргентине. В ответ на это он рассмеялся. Мы вылетели из-за него из Лиги чемпионов-2017/18, но когда я познакомился с ним, то поменял о нем мнение. Он является классным парнем и душой раздевалки", - приводит слова Дибалы Daily Mirror.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Дибалы 13 забитых мячей и 12 голевых передач в 34 поединках.

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