Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил

1 Теги ювентускриштиану роналдупауло дибала

Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что у него нет проблем во взаимоотношениях с португальским форвардом команды Криштиану Роналду.

"Когда он перешел в "Ювентус", то я рассказал Роналду, что его ненавидят в Аргентине. В ответ на это он рассмеялся. Мы вылетели из-за него из Лиги чемпионов-2017/18, но когда я познакомился с ним, то поменял о нем мнение. Он является классным парнем и душой раздевалки", - приводит слова Дибалы Daily Mirror.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Дибалы 13 забитых мячей и 12 голевых передач в 34 поединках.

Не пропустите: Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Правда в другом ...

Ответить

главное

Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии

Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов