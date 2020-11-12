Дибала рассказал, как он относится к людям, которые отрицают существование коронавируса

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал об отношении к людям, которые отрицают коронавирус. Форвард вместе с женой переболели коронавирусом в марте.

"Все время сидеть дома это совсем невесело. Я не боюсь коронавируса, так как уже перенес его. Что касается тех людей, которые отрицают существование коронавируса, то их интеллект примерно такой же, как у сторонников "Плоской земли". Больше не хочу говорить на эту тему", - приводит слова Дибалы Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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