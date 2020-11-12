Дибала рассказал, как он относится к людям, которые отрицают существование коронавируса
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал об отношении к людям, которые отрицают коронавирус. Форвард вместе с женой переболели коронавирусом в марте.
"Все время сидеть дома это совсем невесело. Я не боюсь коронавируса, так как уже перенес его. Что касается тех людей, которые отрицают существование коронавируса, то их интеллект примерно такой же, как у сторонников "Плоской земли". Больше не хочу говорить на эту тему", - приводит слова Дибалы Corriere dello Sport.
В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17