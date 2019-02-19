Дибала рассказал, как Роналду ведёт себя в раздевалке "Ювентуса"
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как ведёт себя в раздевалке его партнёр по команде Криштиану Роналду.
"Это нормальный спокойный парень, как мы все. Несмотря на все достижения, в раздевалке он очень учтив. Это помогает тебе чувствовать себя комфортно в присутствии такого игрока" - цитирует Дибалу официальный сайт УЕФА.
Также аргентинский форвард высказался о сравнениях Роналду с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.
"Мне довелось играть с Лионелем Месси в сборной Аргентины, теперь я играю с Криштиану Роналду. Мало кому выпадает такая возможность. Это плюс, ведь ты можешь учиться у лучших. Я сравниваю их, потому что это делают все. На мой взгляд, это два выдающихся игрока. Как я уже говорил, у таких игроков, у таких людей ты многому учишься как на поле, так и за его пределами" - добавил Дибала.
В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл 32 матча, забил 21 гол и сделал 12 ассистов. В активе 31-летнего Месси 30 игр, 30 мячей и 16 результативных передач.
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