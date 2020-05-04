Дибала рассказал, как тренируется в домашних условиях

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как занимается в домашних условиях.



Напомним, футболист переболел коронавирусной инфекцией и теперь чувствует себя намного лучше.



"Сейчас моя главная задача - поддерживать себя в хорошей форме. Я занимаюсь дома, к меня есть кое-какое оборудование, но это не то.



Мы точно не знаем, когда вернемся к тренировкам. Сначала была одна неделя, потом еще и еще одна. В отпуске хотя бы знаешь, что будешь отдыхать определённый период времени, а потом вернешься к привычному рабочему ритму", - сказал Дибала.



Отметим, что с 4 мая в Италии постепенно снимаются ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавиурса.

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