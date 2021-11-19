Дибала рассказал, о чём мечтает
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал два своих самых заветных желания.
"Конечно, я мечтаю выиграть Чемпионат Мира и Лигу Чемпионов. Я ежедневно работаю, чтобы добиться этих результатов", - цитирует аргентинца Football Italia.
28-летний Дибала в текущем сезоне провёл за "Ювентус" 11 игр, забил 6 мячей и сделал 4 результативных передачи.
За сборную Аргентины форвард выступает с октября 2015 года, сыграл 31 матч, отличился 2 голами и 6 ассистами.
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