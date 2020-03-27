Дибала рассказал о симптомах, которые у него обнаружились при коронавирусе

Теги коронавируспауло дибалаювентус

Дибала рассказал о симптомах, которые у него обнаружились при коронавирусеФорвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, какие симптомы у него проявились при коронавирусе. Об этом сообщает Football-italia.

"Симптомы сильно проявлялись, но сегодня я намного лучше себя чувствую. Сейчас мне легче двигаться, ходить. Стараюсь больше тренироваться.

Я дышал с трудом, и не мог ничего делать спустя пять минут. Мышцы болели. К счастью, сейчас мне и моей девушке лучше", - сказал Дибала.

В "Ювентусе" Дибала стал третьим, кто заразился коронавирусом. Ранее положительные тесты на Covid-19 также сдали Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

А еще: Клопп: "Заплакал, когда увидел, как люди в больнице поют "You’ll Never Walk Alone"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты

Футболисты жалуются в FIFPro из-за снижений зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов