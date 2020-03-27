Дибала рассказал о симптомах, которые у него обнаружились при коронавирусе

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, какие симптомы у него проявились при коронавирусе. Об этом сообщает Football-italia.

"Симптомы сильно проявлялись, но сегодня я намного лучше себя чувствую. Сейчас мне легче двигаться, ходить. Стараюсь больше тренироваться.

Я дышал с трудом, и не мог ничего делать спустя пять минут. Мышцы болели. К счастью, сейчас мне и моей девушке лучше", - сказал Дибала.

В "Ювентусе" Дибала стал третьим, кто заразился коронавирусом. Ранее положительные тесты на Covid-19 также сдали Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

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