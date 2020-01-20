Дибала рассказал о своем бывшем одноклубнике Погба

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что думает о своем бывшем одноклубнике Поле Погба, который сейчас играет в "МЮ".

"У нас с Погба отличные отношения. Когда он играл за "Ювентус" мы старались придумать новые празднования гола. Мы часто вместе забивали и наши празднования постоянно менялись. Надеюсь, что однажды у нас еще будет возможность отмечать голы вместе", - цитирует Дибалу Otro.

Ранее сообщалось, что футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в туринский клуб.

Француз выступал в "старой сеньоре" с 2012 по 2016 год.

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