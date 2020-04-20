Дибала рассказал о своём состоянии после коронавируса
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поведал о своём самочувствии после длительного лечения от коронавируса COVID-19.
"Всё хорошо, мне гораздо лучше, ведь прошло уже много времени с тех пор, как мы с Орианой (девушка футболиста - примечание Soccernews) заразились. Теперь ничего не поделаешь, мы остаёмся дома, потому что в Италии пока нельзя выходить на улицу. Но нам и так весело, мы найдём чем заняться. А ещё мы постоянно тренируемся", - цитирует аргентинца La Gazzetta Dello Sport.
В текущем сезоне 26-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.
Серия А из-за пандемии приостановлена на неопределённый срок. Команды могут в мае вернуться к тренировкам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16