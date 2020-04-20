Дибала рассказал о своём состоянии после коронавируса

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Дибала рассказал о своём состоянии после коронавируса

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поведал о своём самочувствии после длительного лечения от коронавируса COVID-19.

"Всё хорошо, мне гораздо лучше, ведь прошло уже много времени с тех пор, как мы с Орианой (девушка футболиста - примечание Soccernews) заразились. Теперь ничего не поделаешь, мы остаёмся дома, потому что в Италии пока нельзя выходить на улицу. Но нам и так весело, мы найдём чем заняться. А ещё мы постоянно тренируемся", - цитирует аргентинца La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне 26-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

Серия А из-за пандемии приостановлена на неопределённый срок. Команды могут в мае вернуться к тренировкам.

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