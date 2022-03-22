Дибала - самый высокооплачиваемый игрок в Серии А

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Италии, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, зарплата футболиста составляет 13,5 миллионов евро в год. Второе-третье места делят голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны и защитник туринцев Леонардо Бонуччи (по 12,5).

На четвертом месте нападающий "Ювентуса" Душан Влахович (12). В топ-5 также входит защитник "Наполи" Калиду Кулибали (11,1). Такая же зарплата у защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.

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