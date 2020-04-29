Дибала сдал положительный тест на коронавирус 4-й раз за 6 недель
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала в 4 раз за полтора месяца сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.
По данным издания, игрок не может до конца избавиться от коронавирусной инфекции. Дибала уже возобновил тренировки, однако ему может потребоваться более интенсивное лечение. Скорее всего, футболист сдаст кровь для анализа на наличие антител, выработанных при вирусе.
Впервые о болезни форвард сообщил 21 марта. Он и его девушка Ориана Сабатини сдали положительные тесты на коронавирус. Позже пара сообщилась, что состояние здоровья улучшилось, однако тесты все еще были положительными.
А еще: Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил| http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 28 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16