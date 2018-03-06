Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сделал выбор по своему будущему, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, 24-летний нападающий близок к продлению контракта со своим клубом. Срок действия нового соглашения будет рассчитан до лета 2023-го года. По нему оклад футболиста увеличится до 120-ти тысяч евро в неделю.

Напомним, летом на Дибалу будет претендовать три топ-клуба. | soccernews.ru