Дибала сделал выбор по своему будущему

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Дибала сделал выбор по своему будущемуФорвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сделал выбор по своему будущему, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, 24-летний нападающий близок к продлению контракта со своим клубом. Срок действия нового соглашения будет рассчитан до лета 2023-го года. По нему оклад футболиста увеличится до 120-ти тысяч евро в неделю.

Напомним, летом на Дибалу будет претендовать три топ-клуба. | soccernews.ru

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