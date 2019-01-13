Дибала сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус"



Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поделился своим мнением о партнере по команде форварде Криштиану Роналду. Также аргентинец назвал главную цель туринского клуба в этом сезоне.

"Все знают, что Роналду исключительно важен для "Ювентуса". Криштиану работает изо всех сил на тренировках и отдает всего себя в матчах. Он - отличный пример для молодых футболистов. Я думаю, что Роналду и Месси являются игроками одного уровня. В будущем их уровня могут достичь Неймар и Мбаппе.

Нашей главной целью в сезон является победа в Лиге Чемпионов. Мы сделаем все ради победы. Впрочем, "Атлетико" это самый плохой вариант жеребьевки наряду с "Ливерпулем", приводит слова Дибалы Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" прошлым летом за 117 миллионов евро.

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