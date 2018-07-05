Дибала шокирован информацией о переходе Роналду в "Ювентус": опубликовано фото

Нападающий "Ювентуса" Паоло Дибала выложил в Instagram изображение своей реакции, когда узнал, что клуб может приобрести форварда "Реала" Криштиану Роналду.

На фотографии аргентинец аж поседел от подобного известия.

Time to be crazy Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala) 5 Июл 2018 в 12:03 PDT

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов заплатить за 33-летнего Роналду 100 миллионов евро и может объявить о его трансфере уже в субботу.

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