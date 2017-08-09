Дибала сменит игровой номер в "Ювентусе"

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Дибала сменит игровой номер в "Ювентусе"Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сменит игровой номер в своем клубе, информирует в своем твиттере известный журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 23-летний нападающий откажется от родных "21" на спине в пользу популярной десятки.

Отметим, что в настоящее время 10-й номер остается незанятым в "Ювентусе".

Не пропустите: "Барселона" готова удовлетворить требования "Ювентуса" по трансферу Дибалы. | soccernews.ru

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