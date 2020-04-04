Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус

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Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус

Повторный тест форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы на коронавирус оказался положительным.

Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинец и его девушка снова были помещены на карантин. Напомним, что ранее футболист заявлял, что у него больше нет симптомов заболевания.

Отметим, что за все время в Италии было зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, умерло более 15 тысяч человек.

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