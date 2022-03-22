Дибала собирается перейти в испанский клуб

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Дибала собирается перейти в испанский клуб

Фото твиттер Пауло Дибалы

СМИ частично узнали планы нападающего Пауло Дибалы после ухода из туринского "Ювентуса".

По информации Calciomercato, приоритетом 28-летнего футболиста является продолжение карьеры в Испании.

Напомним, что в конце июня звёздный аргентинец станет свободным агентом. Накануне это официально подтвердили.

Ранее СМИ сватали форварда в "Барселону" и "Атлетико".

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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