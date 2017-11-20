Дибала: "Соперничество с Неймаром стало бы для меня отличным вызовом"

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Дибала: "Соперничество с Неймаром стало бы для меня отличным вызовом"Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о своей возможной борьбе за "Золотой мяч" с вингером французского ПСЖ Неймаром.

"После соперничества Месси с Роналду, противостояние Неймара и Дибалы было бы прекрасным вызовом для меня", - приводит слова 24-летнего нападающего "старой сеньоры" France Football.

Напомним, Бэйл отказался от возможного обмена на Дибалу. | soccernews.ru

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