Дибала: "Соперничество с Неймаром стало бы для меня отличным вызовом"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался о своей возможной борьбе за "Золотой мяч" с вингером французского ПСЖ Неймаром.

" После соперничества Месси с Роналду, противостояние Неймара и Дибалы было бы прекрасным вызовом для меня ", - приводит слова 24-летнего нападающего "старой сеньоры" France Football.

Напомним, Бэйл отказался от возможного обмена на Дибалу. | soccernews.ru