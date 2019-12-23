Дибала стал лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии

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Дибала стал лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поразил ворота "Лацио" в матче за Суперкубок Италии.

Благодаря этому голу 26-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром вышеуказанного турнира.

В активе Дибалы теперь четыре забитых мяча и он стал единоличным лидером среди голеадоров Суперкубка.

Нападающий "Ювентуса" обошёл таких игроков, как Алессандро Дель ПьероСамуэль Это’ОАндрей Шевченко и Карлос Тевес.

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