Дибала стал лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поразил ворота "Лацио" в матче за Суперкубок Италии.

Благодаря этому голу 26-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром вышеуказанного турнира.

В активе Дибалы теперь четыре забитых мяча и он стал единоличным лидером среди голеадоров Суперкубка.

Нападающий "Ювентуса" обошёл таких игроков, как Алессандро Дель Пьеро, Самуэль Это’О, Андрей Шевченко и Карлос Тевес.

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