Дибала: "У "Барселоны" есть футболисты, которые накажут вас, если оставить их без присмотра"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал предстоящий поединок с "Барселоной" в рамках группового раунда Лиги Чемпионов.

"Барселона" потеряла важного футболиста в лице Неймара, но они заменили его другими сильными игроками. "Барселона" всегда остается "Барселоной". Вам приходится считаться с таким клубом из-за их истории, известности, звездных футболистов.

С начала сезона они не пропускают на "Камп Ноу", поэтому нужно стараться максимально эффективно распоряжаться мячом, когда он будет у игроков "Ювентуса". Но нам нужно и хорошо обороняться, всем вместе помогать друг другу при игре в защите. У "Барселоны" есть футболисты, которые накажут вас, если оставить их без присмотра" - приводит слова Дибалы Football Italia.

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