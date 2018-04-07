Дибала установил личный рекорд результативности

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Дибала установил личный рекорд результативности

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала отметился хет-триком в матче с "Беневенто" (4:2).

Отметим, что аргентинец уже забил 25 голов в этом сезоне, что является лучшим показателем в его карьере.

Также отметим, что Дибала оформил третий хет-трик в текущем сезоне.

Смотрите также обзор матча "Беневенто" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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