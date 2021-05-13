Дибала установил рекорд "Ювентуса"

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Дибала установил рекорд "Ювентуса"

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала переписал историю туринского клуба, сообщает Opta.

Аргентинец стал первым игроком не из Европы, забившим 100 мячей в составе "старой синьоры".

Дибала достиг этой бомбардирской отметки в 252-м матче за "Ювентус". У него ушло на указанное достижение почти шесть сезонов.

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