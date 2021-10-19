Дибала в ближайшее время продлит контракт с "Ювентусом"

Теги ювентуспауло дибала

Дибала в ближайшее время продлит контракт с "Ювентусом" Фото твиттер "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала вскоре должен продлить контракт с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны закроют сделку до конца октября.

Отмечается, что футболист подпишет пятилетний контракт с зарплатой 8,5 миллиона евро в год плюс бонусы 1,5 миллиона.

В текущем сезоне Дибала принял участие в 6 играх, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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