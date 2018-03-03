Дибала в деле: "Ювентус" вырывает победу в матче с "Лацио"
Центральный поединок 27 тура итальянской Серии А состоялся в Риме, где в гости к местному "Лацио" пожаловал туринский "Ювентус". Подопечные Аллегри продолжают борьбу за чемпионство, в то время как команда Индзаги сражается лишь за место в Лиге Чемпионов. В последнее время "бело-голубые" играют удачно против "Старой Синьоры" – в текущем сезоне они уже дважды обыгрывали туринцев. Главная потеря в составе "Ювентуса" – Гонсало Игуаин, которого всеми силами пытаются успеть восстановить к матчу ЛЧ против "Тоттенхэма".
Гости с первых минут матча завладели территориальным преимуществом, чему футболисты "Лацио" не особо и препятствовали. Понимая опасность контрвыпадов "орлят", туринцы старались дорожить мячом, порой явно передерживая круглого. Обменялись команды опасными ударами головой Манджукича и Милинковича-Савича – оба желаемой цели не достигли.
На экваторе тайма ситуация на поле кардинальным образом изменилась, и уже хозяева перешли в позиционное нападение, окружив штрафную "Ювентуса". В одной из атак Иммобиле неплохо приложился к мячу, вынудив Буффона в падении перевести круглого на угловой.
На исходе получаса туринцы все же смогли отодвинуть игру от своих ворот, даже было ощущение, что "Лацио" сознательно отошел назад. Немного странно вели себя команды на "Олимпико": никакой игры на встречных курсах, лишь поочередное перекатывания мяча вблизи чужих владений. Концовку тайма соперники провели в центре поля, чередуя жесткие стыки с неуверенными атаками каждой из сторон.
Со стартом второй половины рисунок игры не изменился: "Ювентус" отдал мяч римлянам, которые были не готовы к такому раскладу. Интересных атак болельщики обеих клубов и вовсе не наблюдали: никто не хотел рисковать, как минимум, на текущем отрезке матча. Туринцы обреченно зарабатывали фолы в центре поля и пытались создать остроту усилиями Пьянича и его подач, но хозяева с такими попытками справлялись без особых проблем.
"Ювентус" продолжал перекатывать мяч в центре поля, практически не продвигаясь вперед. "Лацио" как-то вымотался уже к середине тайма – подходов к чужим владениям и вовсе не было. Несколько замен в составе гостей заметно добавили скорости туринским атакам, однако серьезных намерений вырвать победу заметно не было.
Неожиданно и римляне проснулись в концовке матча: сбегали они в несколько перспективных атак, серьезно потревожив защиту "Ювентуса". За 30 секунд до финального свистка, когда уже все были согласны ничью, Дибала забил: принял мяч аргентинец на линии штрафной, протиснулся вперед между двух римлян и отправил сферу мимо Стракоши - 0:1. Неожиданный гол "Ювентуса" на последних секундах приносит команде победу, хотя обе команды до этого уже вроде как согласились на ничью.
"Лацио" – "Ювентус" – 0:1
Голы: Дибала, 93
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Де Врей, Раду, Лейва, Лукаку, Милинкович-Савич, Лулич, Лукаку, Луис Альберто (Андерсон, 70), Иммобиле (Кайседо, 79).
"Ювентус": Буффон, Бардзальи, Бенатия, Ругани, Лихтштайнер (Дуглас Коста, 57), Хедира, Пьянич, Матюиди, Асамоа, Дибала, Манджукич (Алекс Сандро, 72).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|27
|53
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
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|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
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|Болонья
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|Кьево
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|Сассуоло
|26
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|СПАЛ
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|Кротоне
|26
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|Хеллас Верона
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