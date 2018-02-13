Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, 24-летний аргентинец восстановился после травмы бедра и готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Напомним, что поединок между "бьянконери" и "шпорами" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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