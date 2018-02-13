Дибала вернулся к полноценным тренировкам

Теги ювентустоттенхэмпауло дибала

Дибала вернулся к полноценным тренировкам

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, 24-летний аргентинец восстановился после травмы бедра и готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Напомним, что поединок между "бьянконери" и "шпорами" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Почеттино: "Надеюсь, Дибала восстановится к матчу с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Интер Милан 24 48
4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
Полная таблица

топ-5 тегов