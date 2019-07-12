Дибала: "Во время ЧМ-2018 мы не разговаривали с Сампаоли"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о совместной работе с экс-тренером сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

"До поездки в Россию мы общались, однако на самом мундиале мы не разговаривали. Даже не здоровались. Это редкость, когда наставник не разговаривает с футболистом, не интересуется его самочувствием. В моей карьере это первый случай", - приводит слова Дибалы Mundo Deportivo.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина вылетела в 1/8 финала, проиграв Франции (3:4). Сразу после турнира Сампаоли покинул свой пост.

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