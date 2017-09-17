Дибала вошел в историю "Ювентуса"

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Дибала вошел в историю "Ювентуса"Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала вошел в историю своего клуба, информирует Squawka.

Так, 23-летний нападающий стал первым футболистом "старой сеньоры", которому удалось отметиться забитыми мячами в каждом из четырех первых туров итальянской Серии А.

Кроме того, гол, забитый сегодня аргентинцем в ворота "Сассуоло", стал для него 50-м в 100 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

Напомним, "Ювентус" отказался продавать Ригони "Зениту". | soccernews.ru

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