Дибала всё ещё может покинуть "Ювентус"

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Дибала всё ещё может покинуть "Ювентус"

Будущее нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы по-прежнему остаётся неопределённым, сообщает The Independent.

По сведениям издания, срыв перехода аргентинца сначала в "Манчестер Юнайтед", а затем в "Тоттенхэм" не означает, что он останется в туринской команде.

Известно, что "Ювентус" готов продать Дибалу в ПСЖ. Сумма возможной сделки оценивается в 60-70 миллионов евро.

Парижане действительно могут подписать звёздного форварда, если потеряют бразильца Неймара, который намерен вернуться в "Барселону".

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