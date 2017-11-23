Дибала: "Всегда восхищался Роналдиньо"

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Дибала: "Всегда восхищался Роналдиньо"Ведущий форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала назвал своих кумиров.

"Я всегда восхищался Роналдиньо,  но Лео Месси подобен Марадоне для людей нашего поколения. Для меня большая честь - выступать вместе с ним за сборную", - приводит слова 24-летнего нападающего "старой сеньоры" sport.es.

Напомним, Дибала назвал игрока, в одной команде с которым он хотел бы играть в будущем. | soccernews.ru

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