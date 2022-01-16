Дибала высказался о продлении контракта с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал ситуацию вокруг продления его контракт с "бьянконери".

Ранее сообщалось, что нападающий отказался о продления после того, как "Юве" уведомил его, что не будет повышать его зарплату. Нынешнее соглашение аргентинца рассчитано до конца текущего сезона.

"Я никому не должен ничего доказывать. Я в распоряжении клуба и тренера.

Клуб сказал, что контракт мы будем обсуждать в феврале", – сказал игрок в эфире DAZN.

Также не пропустите: Тухель назвал причину поражения от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru