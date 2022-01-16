Дибала высказался о продлении контракта с "Ювентусом"
Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал ситуацию вокруг продления его контракт с "бьянконери".
Ранее сообщалось, что нападающий отказался о продления после того, как "Юве" уведомил его, что не будет повышать его зарплату. Нынешнее соглашение аргентинца рассчитано до конца текущего сезона.
"Я никому не должен ничего доказывать. Я в распоряжении клуба и тренера.
Клуб сказал, что контракт мы будем обсуждать в феврале", – сказал игрок в эфире DAZN.
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