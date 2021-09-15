Дибала высказался о ситуации с продлением контракта с "Ювентусом"

Теги ювентуспауло дибала

Дибала высказался о ситуации с продлением контракта с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что он надеется поскорее продлить контракт с туринским клубом.

"Надеюсь, что новый контракт вскоре будет подписан. И я, и клуб хотим этого. Я хочу остаться в команде. В ближайшие дни мы проведем новую встречу", - приводит слова Дибалы журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" три матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Дибала назвал "Ювентусу" требования по зарплате. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина

В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов