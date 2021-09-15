Дибала высказался о ситуации с продлением контракта с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что он надеется поскорее продлить контракт с туринским клубом.

"Надеюсь, что новый контракт вскоре будет подписан. И я, и клуб хотим этого. Я хочу остаться в команде. В ближайшие дни мы проведем новую встречу", - приводит слова Дибалы журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" три матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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