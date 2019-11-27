Дибала высказался о своем голе в ворота "Атлетико"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал свой гол в матче с "Атлетико" (1:0).

"Я увидел отличную возможность, хоть и угол был слишком острый и передо мной стояло много футболистов. Я сейчас в прекрасной форме. Продолжаю стараться и чувствую, что могу пойти на риск и сделать что-то дерзкое", - цитирует Дибалу Sky Sports.

"Ювентус" с 13 очками возглавляет группу D. За тур до конца ближайший преследователь отстает от "старой синьоры" на 6 очков.

В этом сезоне на счету Дибалы 7 забитых мячей и 3 ассиста в 16 матчах.

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