Дибала: "Я болел за Италию и страдал вместе с болельщиками"



Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала выразил поддержку сборную Италию, проигравшей Швеции в стыковых матчах Чемпионата Мира-2018 (0:1 и 0:0).

"Вчера я болел за вас и страдал вместе с вами. Я хотел сыграть с вами в России на своем первом чемпионате мира, возможно даже в финале. Вы настоящие чемпионы, и нам еще многое предстоит вместе выиграть! Обнимаю вас, друзья", – написал Дибала в Instagram и прикрепил фотографию своих партнеров по клубу Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффона.

Фото: Барцальи, Кьеллини и Буффон.

Напомним, что Италия не попала в финальную стадию мирового первенства впервые с 1958 года.

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