Дибала: "Я не сравниваю Месси с Роналду, я просто наслаждаюсь ими"
Форвард "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала сказал, что не хочет сравнивать капитана "Барселоны" Лионеля Месси и одноклубника Криштиану Роналду. Об этом пишет TyC Sports.
"Каждый по-своему особенный. У каждого свой стиль игры. Они оба феноменальные игроки.
Я не сравниваю их, а просто наслаждаюсь ими", - сказал Дибала.
Напомним, у Роналду в нынешнем сезоне 21 гол и 11 ассистов в 31 матче. У Месси 36 голов и 15 результативных передач в 34 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32