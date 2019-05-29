Дибала: "Я не сравниваю Месси с Роналду, я просто наслаждаюсь ими"

Теги ювентусбарселоналионель мессикриштиану роналдупауло дибала

Дибала: "Я не сравниваю Месси с Роналду, я просто наслаждаюсь ими"

Форвард "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала сказал, что не хочет сравнивать капитана "Барселоны" Лионеля Месси и одноклубника Криштиану Роналду. Об этом пишет TyC Sports.

"Каждый по-своему особенный. У каждого свой стиль игры. Они оба феноменальные игроки.

Я не сравниваю их, а просто наслаждаюсь ими", - сказал Дибала.

Напомним, у Роналду в нынешнем сезоне 21 гол и 11 ассистов в 31 матче. У Месси 36 голов и 15 результативных передач в 34 матчах.

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