Дибала: "Я очень счастлив, мы знали, что это будет трудная игра"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу над "Дженоа" (4:2).

"Я очень счастлив, мы знали, что это будет трудная игра. Начали немного вяло, но смогли перевернуть ход встречи. Очень доволен тем, как складывается сезон. Знал, что носить в "Ювентусе" 10-й номер огромная ответственность, но это пока приносит мне удачу" - приводит слова Дибалы Football Italia.

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