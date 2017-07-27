Дибала: "Я счастлив в "Ювентусе"

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал трансферные слухи, сватающие его в каталонскую "Барселону".

"Я счастлив в "Ювентусе", и в течение следующих дней я буду упорно тренироваться, чтобы провести отличный сезон" - цитирует Дибалу Football Italia.

Напомним, что 23-летний аргентинец связан с "Ювентусом" контрактом до лета 2022 года.

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