Дибала: "Ювентус" начал матч с "Кальяри" немного неуверенно"

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Дибала: "Ювентус" начал матч с "Кальяри" немного неуверенно"

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поделился эмоциями после победы над "Кальяри" в матче первого тура итальянской Серии А.

"Думаю, что команда хорошо выступила. Мы начали матч немного неуверенно, но когда открыли счёт, игра пошла. Я доволен своим голом, поскольку он помог удвоить наше лидерство в первом тайме. Рад, что мы не пропустили. Спасибо Буффону за то, что спас нас во время пенальти. После этого мы оставались сосредоточенными на оставшуюся часть матча" - приводит слова Дибалы Football Italia. 

Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" – "Кальяри". | http://soccernews.ru

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