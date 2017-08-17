Дибала: "Ювентус" - отличный клуб, того же уровня, что и "Барселона"

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Дибала: "Ювентус" - отличный клуб, того же уровня, что и "Барселона"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала поделился мнением о слухах про его возможный трансфер в "Барселону".

"Сейчас все ждут, чтобы узнать, кто же заменит Неймара в "Барселоне". Кто-то говорит про Коутиньо, кто-то про Дембеле, кто-то про Гризманна. Мое имя тоже называли.

Но я знаю, что все это слухи. Мои знакомые и родственники видят всю эту информацию и верят ей. Потом спрашивают меня, не собираюсь ли я поехать в "Барселону" или "Реал". Трудно объяснить им, откуда появляется эта информация. "Ювентус" - отличный клуб, того же уровня, что и "Барселона". Мой контракт не содержит пункта об отступных, все решает клуб" - приводит слова Дибалы NY Times.

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