Дибала забил 50-й гол в Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала трижды расписался в воротах "Дженоа" в матче второго тура чемпионата Италии.

Как сообщает Opta, последний из забитых аргентинцем голов стал для него 50-м в Серии А.

Кроме того, Дибала впервые оформил хет-трик в матче элитного итальянского дивизиона.

Не пропустите: Пьянич стал автором самого быстрого автогола в истории Серии А. | http://soccernews.ru