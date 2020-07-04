Дибала забил в пяти матчах подряд в Серии А впервые с 2014 года

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Дибала забил в пяти матчах подряд в Серии А впервые с 2014 года

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала забил гол в очередном матче Серии А. Футболист отметился голом во встрече с "Торино" (3:1).

Таким образом, аргентинец забил в пятом матче подряд в Серии А. Ранее он отличился в играх с "Лечче" (4:0), "Болоньей" (2:0), "Интером" (2:0) и "Дженоа" (3:1).

Он повторил личный рекорд результативности в Италии. В в ноябре-декабре 2014 года он забивал за "Палермо" в пяти играх подряд.

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