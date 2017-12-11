Дибала задумался об уходе из "Ювентуса" из-за конфликта с Аллегри



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, у футболиста произошел конфликт с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Из-за этого форвард задумался об уходе из команды в зимнее трансферное окно.

Напомним, что интерес к аргентинцу проявляет "Реал".

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