Дибала задумался об уходе из "Ювентуса" из-за конфликта с Аллегри

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Дибала задумался об уходе из "Ювентуса" из-за конфликта с Аллегри
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, у футболиста произошел конфликт с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Из-за этого форвард задумался об уходе из команды в зимнее трансферное окно. 

Напомним, что интерес к аргентинцу проявляет "Реал".

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